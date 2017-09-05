Garage48 будет решать проблемы попечительства в Эстонии

Garage48 и Министерство социальных дел приглашают 8-9 сентября принять участие в двухдневном мозговом штурме, во время которого будут искать современные решения для попечительских услуг в Эстонии, для того чтобы с помощью технологий сделать их более доступными, сообщает министерство.

Garage48 приглашает на мероприятие всех, кого в той или иной степени касается социальное благополучие и инновации в системе попечения, а также тех, кто хочет внести в это свой вклад, для того чтобы всем в Эстонии жилось хорошо. Приглашаются как разработчики, дизайнеры, социальные работники, предприниматели, так и люди из сферы маркетинга, и просто неравнодушные граждане.

”Сотрудничество обязательно приведет к интересным решениям, которые будут исходить из принципов, что и люди с особыми потребностями хотят найти возможности для самореализации, а люди, которые сегодня за ними ухаживают, несомненно нуждаются в лучшей системе поддержки. В маленьком государстве также проще тестировать различные гибкие решения, и таким образом мы можем достичь результата, который затем сможет служить примером и для других стран”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

”Мы хотим создать реальные прототипы услуг и решений, которые привнесли бы инновации в попечительскую систему Эстонии. Несмотря на то, что Эстония на мировом уровне обратила на себя внимание многими инновационными решениями, к сожалению, эти инновации еще не дошли до сектора попечительских услуг”, — разъяснила советник Министерства социальных дел и руководитель проекта Кристина Туйск.

Мозговой штурм Garage48 станет продолжением семинаров, которые прошли в июне месяце по всей Эстонии. На этих семинарах были выявлены самые острые темы сферы попечительства. Были обозначены такие основные проблемы как недостаточное сотрудничество между различными учреждениями и поставщиками услуги попечения, большая нагрузка этого сектора и специалистов, отсутствие системы поддержки, излишняя бюрократия при получении помощи, а также трудности с использованием общественного транспорта. Это также те темы, решения по которым будут искать во время мозгового штурма.

Мозговой штурм проходит по инициативе Министерства социальных дел. Проведением мозгового штурма занимается Civitta Eesti и Garage48. Информация для регистрации: http://garage48.org/events/idea-garage48-wellbeing