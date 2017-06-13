ГАЛЕРЕЯ: Второй день суда над Эдгаром Сависааром

Сегодня — второй день слушаний по делу о взяточничестве отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.
В начале заседания выступила руководитель экспертной комиссии по оценке состояния здоровья Сависаара Марика Вяли, которая рассказала о том, при каких условиях возможно участие подсудимого в процессе.
Перед началом заседания Сависаар получил от своих сторонников цветы. На месте присутствует и Михаил Корб.
Новость дополняется.
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