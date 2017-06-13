13.06.2017, 11:05

ГАЛЕРЕЯ: Второй день суда над Эдгаром Сависааром

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rus.delfi.ee
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ГАЛЕРЕЯ: Второй день суда над Эдгаром Сависааром
Foto: Tiit Blaat

Сегодня — второй день слушаний по делу о взяточничестве отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара.

В начале заседания выступила руководитель экспертной комиссии по оценке состояния здоровья Сависаара Марика Вяли, которая рассказала о том, при каких условиях возможно участие подсудимого в процессе.

Перед началом заседания Сависаар получил от своих сторонников цветы. На месте присутствует и Михаил Корб.

Новость дополняется.

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