ГАЛЕРЕЯ: В Эстонии — настоящая снежная зима!

Если вы размышляете над тем, куда отправиться с детьми на школьных каникулах, то болота являются очень хорошим вариантом: там красиво в любое время года. Синоптики прогнозируют, что морозы продолжатся, так что время, чтобы насладиться настоящей зимой, еще есть.

По данным синоптиков, сегодня днем небольшая облачность. На побережье местами пройдет небольшой снег, поземок. Ветер северо-восточный, восточный 5-12, на островах и побережье 14, порывы до 19 м/с. Температура воздуха -13..-19°С.

Среда, 28.02:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, только на побережье местами облачно и небольшой снег. Северо-восточный, восточный ветер 5-11, на островах и побережье порывами до 12-15 м/с. Температура воздуха -20..-26, на побережье местами -16°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -12..-17, на побережье местами -10°С.

Четверг, 01.03:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -13..-19°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха в Северной Эстонии -7..-10°, в Южной Эстонии -11…-14°С.

Пятница, 02.03:

Ночью: Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -9…-15, местами -18°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -7…-11°С.