ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как проходят Летние дни Центристской партии

Центристы проводят свои Летние дни в центре отдыха Нелиярве, в 60 километрах от Таллинна.
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Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
Как эффективнее бороться с должниками, в том числе с теми из них, кто фактически живёт за рубежом, и как реально возвращать коммунальные долги в регионе, где квартиру дорого не продать, — об этом шёл обмен мнениями на организованном для ида-вируских КТ и самоуправлений министерством юстиции семинаре по проблемам жилого фонда. Представители госведомства заострили внимание на некоторых уже имеющихся и предполагаемых мерах.
В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство
25.08.2018
Как сообщила Delfi пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера около 16.00 в Силламяэ на улице Кеск произошла драка с участием трех 15-16-летних девочек, в ходе которой одна из них атаковала соперницу с применением баллончика со слезоточивым газов, а та в результате пострадала.
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
EKRE собирается провести в Лихула День памяти памяника с барельефом солдата SS, но местные власти уведомление о мероприятии не получали
25.08.2018
Партия EKRE намерена провести в следующее воскресенье торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень с барельефом солдата SS.
КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами
25.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Владислав Пяллинг о своем опыте общения с юными хулиганами: есть ребята, которые являются заложниками ”дурных генов”
25.08.2018
Мой опыт соприкосновения с молодыми хулиганами достаточно длителен. Сталкивался с ними и в школьные годы, которые пришлись на беспокойные 90-е, наблюдал позднее, да вижу, что и сейчас мало что изменилось, пишет наш читатель Владислав Пялинг, отозвавшийся на наш призыв высказаться о проблеме молодых хулиганов, но, правда, поделившийся не информацией о каких-то недавних случая, а своим прошлым опытом и соображениями — как надо решать проблему.
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3 способа стать удачливее и богаче
25.08.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Самый красивый "поющий" фонтан Украины, десятки кофеен с летними площадками, где по вечерам танцуют танго и играют джаз, маленькие швейцарские трамвайчики с WIFI, уютные парки и скверы, где можно спрятаться от палящей жары, милые бабушки, продающие в праздник Яблочного спаса букетики цветов, теплоход, курсирующий по Южному Бугу. Все это, а также множество интересных достопримечательностей и возможностей для культурного или активного отдыха можно найти в небольшом, но очень красивом украинском городе Винница.