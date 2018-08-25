ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как проходят Летние дни Центристской партии

Центристы проводят свои Летние дни в центре отдыха Нелиярве, в 60 километрах от Таллинна.
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Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"
25.08.2018
Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".
В районе Искырского ущелья возле города Своге в Софийской области перевернулся автобус, в результете чего 15 человек погибли, еще 27 пострадали, некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает болгарское агентство БГНЕС со ссылкой на данные врачей скорой помощи, информирует rbc.ua.
ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Силламяэские хулиганки, Летние дни центристов, праздник песни и танца людей с особыми потребностями
25.08.2018
Истории про малолетних хулиганов следуют одна за другой. В Силламяэ передрались девушки-подростки, при этом, по некоторым данным, в выяснении отношений участвовало до 30 девочек в возрасте от 13 до 16 лет.
Центристы проводят свои Летние дни в 60 километрах от Таллинна. Юри Ратас поставил перед однопартийцами на удивление скромную цель = взять на выборах в Рийгикогу хотя бы 30 кресел из 101-го. На большинство партия и не надеется, что для правящей силы довольно реалистично, впрочем.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Центристы проводят свои Летние дни в 60 километрах от Таллинна. Юри Ратас поставил перед однопартийцами на удивление скромную цель = взять на выборах в Рийгикогу хотя бы 30 кресел из 101-го. На большинство партия и не надеется, что для правящей силы довольно реалистично, впрочем.
Эти и другие сюжеты в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест
25.08.2018
EKRE собирается провести в Лихула День памяти памятника с барельефом солдата SS, но местные власти уведомление о мероприятии не получали
25.08.2018
Партия EKRE намерена провести в следующее воскресенье торжественное мероприятие под названием "День памяти монумента в Лихула", в ходе которого, как сообщают организаторы, "участники будут петь близкие им по духу и патриотические песни". Будет также установлен временный памятник, дизайн которого копирует снесенный в 2004-м году камень с барельефом солдата SS.
Неандертальцы и денисовцы вступали в интимную связь. Умершая 50 тыс. лет назад девушка доказала это
25.08.2018
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Как эффективнее бороться с должниками, в том числе с теми из них, кто фактически живёт за рубежом, и как реально возвращать коммунальные долги в регионе, где квартиру дорого не продать, — об этом шёл обмен мнениями на организованном для ида-вируских КТ и самоуправлений министерством юстиции семинаре по проблемам жилого фонда. Представители госведомства заострили внимание на некоторых уже имеющихся и предполагаемых мерах.
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Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
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Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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От выбранной даты посадки чеснока под зиму зависит количество и качество будущего урожая. Если немного просчитаться со временем сева, можно вообще лишиться данного овоща — он не взойдет, поэтому прежде чем приступить к работе, следует обновить знания о посадке культуры осенью, пишет портал “Как просто”.