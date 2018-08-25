25.08.2018, 20:25

ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как проходят Летние дни Центристской партии

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rus.delfi.ee
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Galerii: 49 pilti
Keskerakonna suvepäevad 2018 Nelijärvel Foto: Tiit Blaat

Центристы проводят свои Летние дни в центре отдыха Нелиярве, в 60 километрах от Таллинна.

Tallinn Hockey weekend
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