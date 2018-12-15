ГАЛЕРЕЯ: На улице Койду установили памятную табличку Мари Ундер

Деревянный двухэтажный дом был построен в 1872 году, а в 1881 году в него переехала семья учителя из Кассари Фридриха Ундера. 27 марта 1883 года в доме по адресу Алиманни, 46 (сейчас Койду) родилась Марие Ундер. Семья жила в 15-метровой комнате с кухней на втором этаже и когда в ней родилось пять детей, то было решено переехать в район по соседству с Тынисмяги. Марие тогда было четыре года.

Сегодня дома, в котором родилась поэтесса, уже нет. Здание, которое стояло пустым, было снесено в 1984 году. Ранее планировалось отремонтировать здание к 100-летию Марие Ундер и установить на нем памятную доску, но этого так и не произошло, так как такие планы были неприемлемыми для тогдашних властей.