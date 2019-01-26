26.01.2019, 18:01

ГАЛЕРЕЯ: На Ратушной площади торжественно открыли Солнечный лабиринт

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Tallinnas Raekoja platsil avati kuuskedest Päikeselabürint
Tallinnas Raekoja platsil avati kuuskedest PäikeselabürintFoto: Rauno Volmar

26 января старейшина района Кесклинн вместе с мэром Таллинна торжественно открыли Солнечный лабиринт

”Чтобы установленные к Рождеству елки принесли как можно больше радости, мы решили и в этом году установить на Ратушной площади лабиринт из елок. Прошлой зимой он был очень популярным. В этом году мы назвали его Солнечным лабиринтом, так как за день до его открытия по эстонскому народному календарю отмечается Павлов день, который считается серединой зимы. Наш лабиринт также символизирует победу света над тьмой”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

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