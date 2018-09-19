ГАЛЕРЕЯ | Мрачные лица руководства Danske после пресс-конференции

По окончанию пресс-конференции, посвященной результатам расследования отмывания средств нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank, ее участники - представители высшего руководства банковской группы - расходились с довольно мрачными выражениями лиц.
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Государственный бюджет на следующий год: налоги не поднимут, ожидается профицит, зарплата учителей повысится до 1500 евро
19.09.2018
ФОТО: В центре Таллинна появится новый жилой квартал. Строительство начинается на этой неделе
19.09.2018
На этой неделе состоится церемония, знаменующая успешное начало строительства нового жилого квартала в центре Таллинна, — на углу Пярну маантеэ и улицы Сюда будет воздвигнут выдающийся архитектурный ансамбль зданий, в которых будут как офисные, так и жилые помещения. Общая площадь квартир составит более 10 000 квадратных метров.
Луйк объяснил слова Маррана: Департамент внешней разведки Эстонии способен распознать агентов влияния в Западной Европе
19.09.2018
17 сентября Министр обороны Юри Луйк объяснил в Рийгикогу, что имел в виду глава Департамента внешней разведки Микк Марран в своей речи в США про русских агентов влияния в Западной Европе. По словам Лйука, интерпретация, согласно которой Маран намекнул на эстонскую внутреннюю политику, ошибочная. Хоть и ответы Луйка на заданные вопросы не убедили политиков EKRE и Центристской партии.
Федеральная таможенная служба России направила в Налогово-таможенный департамент Эстонии письмо с просьбой предоставить список лизинговых и кредитных учреждений и дать оценку их благонадежности. Это должно решить проблему пересечения российско-эстонской границы на лизинговых автомобилях. Эстонская таможня срочно составляет ответ коллегам из России, но скорого разрешения проблемы гарантировать не может, пишет rus.ee.ee.
В январе 2017 года бюро недвижимости RKAS объявило о продаже бывшего здания Министерства социальных дел на улице Гонсиори. Сумма сделки составила 3,8 миллионов евро, новым владельцем стало дочернее предприятие Kaamos Group. На данный момент идет строительство жилого дома с величественным названием Grand Gonsior, квартиры в котором продаются на ура.
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Tähtaeg: 23.09.2018
22-25 cентября в Балтийских странах пройдет важнейшее событие для всех католиков. Именно в эти дни все три государства Балтии — Эстонию, Латвию и Литву, — посетит глава Римско-Католической церкви Папа Римский Франциск. В каждой стране, которую посещает Папа Римский, он использует автомобиль, отражающий основные ценности главы церкви: простоту и скромность. Балтийские страны не исключение — здесь он будет ездить на Fiat Tipo.