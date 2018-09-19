ГАЛЕРЕЯ | Мрачные лица руководства Danske после пресс-конференции

rus.delfi.ee EST

По окончанию пресс-конференции, посвященной результатам расследования отмывания средств нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank, ее участники - представители высшего руководства банковской группы - расходились с довольно мрачными выражениями лиц.