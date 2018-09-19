ГАЛЕРЕЯ | Мрачные лица руководства Danske после пресс-конференции

По окончанию пресс-конференции, посвященной результатам расследования отмывания средств нерезидентов в эстонском филиале Danske Bank, ее участники - представители высшего руководства банковской группы - расходились с довольно мрачными выражениями лиц.
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На пресс-конференции Danske Bank представил рапорт об отмывании средств в его эстонском филиале. Глава банка ушел в отставку. Правительство Эстонии достигло принципиального согласия в вопросах о госбюджете на 2019 год. Читайте также о том, как примерный полицейский из Нарвы в одночасье стал преступником, и как Россия хочет облегчить пересечения границы.
Пассажиры Nordica страдают из-за опоздания самолетов. На этой неделе было задержано и отменено несколько рейсов
19.09.2018
Полиции в Тартумаа хорошо известен молодой человек, на прошлой неделе съехавший на BMW в кювет - автомобиль перевернулся несколько раз, а шестеро человек получили тяжелые травмы. На счету горе-водителя также вождение в пьяном виде, а также игнорирование требования полиции остановиться, пишет Õhtuleht.
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Pmo leader
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ...
Tähtaeg: 20.09.2018
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Turundus- ja müügiosakonna juht
EESTI KONTSERT
Tähtaeg: 30.09.2018
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Sõidukite varuosade tootejuht
INTER CARS EESTI OÜ
Tähtaeg: 02.10.2018
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Värbamispartner
TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 14.10.2018
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