ГАЛЕРЕЯ: Марш Экстрёма прошел по местам Освободительной войны

Народный поход проводится в честь майора Экстрёма, под командованием которого в Эстонию прибыли первые войска Финляндии. Имя Мартина Эксрёма вошло в историю Освободительной войны в связи с наступлением под Валкла, десантом Хара и освобождением Нарвы от большевиков в 1919 году.

Участникам посвященного столетию Освободительной войны похода было предложено три маршрута протяженностью 7, 14 и 30 километров. Началом похода послужило постановочное сражение клуба военной истории Frontline Eesti, в котором приняли участие и представители кавалерийского полка Финляндии. На мызе состоялись также ярмарка, выставки и учебные занятия.