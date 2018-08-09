Гаджеты в семье, благотворительность, переговоры в НАТО и влияние СМИ: о чем будут говорить по-русски на Фестивале мнений

”Заниматься благотворительностью — своеобразный тренд нашего времени. В последнее время это стало модно и престижно. Однако что мы знаем о том, как правильно помогать, кто такой благотворитель и кто те люди, которым помощь действительно нужна. В рамках нашей комнаты мы хотим обсудить такой важный вопрос: что же такое благотворительность сегодня в Эстонии и с чем ее едят? Концепция нашей площадки состоит в том, что все посетители познакомятся с неким ”человеком Х”, который задумался о благотворительности и не знает с чего начать. Для того, чтобы ему разобраться в понятии ”причинить добро”, он сможет со всеми посетителями нашей комнаты прочитать 3 ”живые книги”.Одновременно три книги представят свои истории о своем опыте в благотворительности. Прочтение одной книги занимает 20 минут. ”Прочитав” живые книги и обсудив их, наши читатели смогут ответить для себя на вопросы: 1. Есть ли профессиональный кодекс или правила ведения благотворительной деятельности? 2. Можем ли мы ”причинять добро” по своему усмотрению? 3. Всегда ли то, что нам кажется объективной помощью, в действительности ею и является?

Ведущий: Алексей Яшин

Участники: координатор волонтёрского движения Ксения Мельникова, мама особого ребёнка Юлия Степанова, представитель людей с ограниченными возможностями Кристина Пеэтсалу

Организатор: MTÜ Eriline Maailm

10 августа, 16:30 — 18:00 НАТО — это Мы: ролевая игра по переговорам о международном кризисе

”Расположенная на побережье Средиземного моря страна Правдия является членом НАТО с 2015 года. В один день эта маленькая южная страна была поражена массовыми кибератаками. В социальных сетях распространяются призывы к массовым протестам на улицах столицы Правды. Экстремисты требуют присоединения южного региона Правдии к соседней стране Врусии, которую эксперты подозревают в кибератаках. Основываясь на статье 4 Вашингтонского договора, Правдия просит созвать союзников на экстренную консультацию для получения поддержки. Как НАТО будет оценивать ситуацию? Кто из союзников проявит солидарность? Как проводятся подобные напряженные консультации в Брюсселе в штаб-квартире НАТО? Приходи и прими участие в ролевой игре по консультациям в НАТО в качестве одного из представителей стран-союзников!”

Организатор: Sinu Riigi Kaitse

10 августа, 18:00 — 19:30 Полезное сравнение: информационные поля мирной Эстонии и воюющей Украины

”Спикеры и темы отдельных выступлений. "Системные недостатки русскоязычного медиапространства Эстонии. Медиагигиена". Александр Смирнов (Таллинн), медиаэксперт. "Важность точных определений (на примере — ”ополченцы”, ”сепаратисты” или ”российские оккупанты”)". Евген Цыбуленко (Таллинн), профессор международного права, председатель Украинского землячества Эстонии. "Попытки российских СМИ влиять на внутриполитическое развитие в Эстонии", Олег Самородний (Хийумаа), журналист, аналитик, член правления Baltic Center for Russian Studies.

Ведущий: Олег Кудрин (Таллинн-Рига-Киев), собкор Укринформа в странах Балтии и РФ. Эксперты в аудитории — представители украинской диаспоры Эстонии (Вира Конык, Сергей Ищенко, Таллинн)

Участники: Александр Смирнов (Таллинн), медиаэксперт, Евген Цыбуленко (Таллинн), профессор международного права, председатель Украинского землячества Эстонии, Олег Самородний (Хийумаа), журналист, аналитик, член правления Baltic Center for Russian Studies.

Организатор: гражданская инициатива

11 августа, 12.30 — 13.30 Специальная программа ETV + „Женщины в сауне”

Участники: ведущие ”Пудра-Show”

Программу фестиваля полностью можно посмотреть здесь.