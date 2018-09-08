G4S Eesti вручил знак отличия и подарок 12-летнему мальчику, который спас жизнь ребенку

Примерно в 16 часов 14 июля 12-летний Рогер купался в озере Вильянди и увидел, что неподалеку в воде играют шестилетний мальчик и его сестра лет семи-восьми. Рогер заметил, что плавает мальчик плохо; девочка подала знак, что ее брату нужна помощь.

Рогер помчался на помощь ребенку и вытащил его из воды. На берегу мальчиком занялся один из посетителей пляжа, ребенка передали под опеку береговой охраны. Спасатель на воде осмотрел мальчика: ребенок наглотался воды, кашлял и был напуган, но в первой помощи не нуждался.

”Рогер стал нужным человеком, оказавшимся в нужное время в нужном месте, — сказал член правления G4S Eesti Виллу Ыун, вручая знак отличия. — Он сумел заметить опасную ситуацию и не побоялся действовать — это ли не самое прекрасное на свете? Спасибо тебе, Рогер, ты спас человеку жизнь!”

За смелый поступок G4S наградил юного спасителя знаком отличия ”За отвагу” и подарил созданную специально для него обувь с тематикой береговой охраны G4S, чтобы молодой человек всегда мог быстро примчаться на помощь нуждающимся.

G4S Eesti

G4S — крупнейшая в Эстонии фирма, предлагающая услугу береговой охраны. В минувшем сезоне почти 100 спасателей на воде помогали обеспечивать безопасность отдыхающих на 21 пляже в Таллинне, Тарту, Выру, Отепя, Элва, Пыльва, Тюри, Тырва, Вильянди, Хаапсалу и Пярну.