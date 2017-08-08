Фрики на острове Муху: один сидит на елке, второй шастает в лыжной маске

На острове Муху в деревне Ныммкюла произошло два странных случая: возле одного хутора неизвестный долгое время сидел на елке, и на другом хуторе мужчина шастал в лыжной маске.

Жительница острова Муху Анна-Мария Туулинг рассказала Saarte Hääl, что мужчина сидел на елке ее друзей. Когда соседка потребовала, чтобы неизвестный спустился, мужчина не сдвинулся с места. Он слез только тогда, когда женщина пошла звать своих друзей на помощь.

На выходных в том же хуторе разгуливал мужчина в лыжной маске. Он сбежал.

Подробнее читайте в Saarte Hääl.