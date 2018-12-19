Французский политолог: Эстония может критиковать Россию, но реально повлиять на Путина в силах лишь США

”Европу впереди ожидает колоссальный кризис самоидентификации. С одной стороны — из-за глобализации, но также и из-за того, что Европейскому союзу не удалось заставить жителей Европы поверить в нарративы, которые помогли бы им отождествить себя с Европой. Если спросить у простых гражданин, что для них означает Европа, то, скорее всего, очень многие ответят, что Европа означает Брюссель, а Брюссель в свою очередь означает бюрократию и регуляции. Если Евросоюз хочет спасти себя, то его институты должны быть менее технократическими и создавать у людей чувство, что они понимают, что означает — быть частью Европы в культурном смысле”, — сказал Камю.

”Людям надо предлагать большие нарративы. Рассказывать им об их истории, их земле и будущем. Обещание поднять минимальную зарплату на 5% — всецело тривиальная техническая деталь. Да, оживление экономики — это очень хорошо, но этого недостаточно. Людям надо продавать мечты”.

”Думаю, мы в Западной Европе совершили ошибку, когда так просто позволили присоединиться к Евросоюзу странам Восточной и Центральной Европы. Мы сказали: ”пожалуйста, проходите, пожалуйста, присоединяйтесь, и все изменится в одночасье. Вы из командных экономик превратитесь в рыночные, из коммунистических диктатур — в плюралистические демократии”. Но так просто это не делается”.