19.12.2018, 18:10

Французский политолог: Эстония может критиковать Россию, но реально повлиять на Путина в силах лишь США

 (60)
украинский кризис будет длиться долго
Кристер Киви
Кристер Киви
EST 3
Французский политолог: Эстония может критиковать Россию, но реально повлиять на Путина в силах лишь США
Rauno Volmar

Политолог Жан-Ив Камю (60) сказал в интервью изданию Eesti Ekspress, что Западная Европа зря так легко приняла в Евросоюз страны Восточной и Центральной Европы.

”Европу впереди ожидает колоссальный кризис самоидентификации. С одной стороны — из-за глобализации, но также и из-за того, что Европейскому союзу не удалось заставить жителей Европы поверить в нарративы, которые помогли бы им отождествить себя с Европой. Если спросить у простых гражданин, что для них означает Европа, то, скорее всего, очень многие ответят, что Европа означает Брюссель, а Брюссель в свою очередь означает бюрократию и регуляции. Если Евросоюз хочет спасти себя, то его институты должны быть менее технократическими и создавать у людей чувство, что они понимают, что означает — быть частью Европы в культурном смысле”, — сказал Камю.

”Людям надо предлагать большие нарративы. Рассказывать им об их истории, их земле и будущем. Обещание поднять минимальную зарплату на 5% — всецело тривиальная техническая деталь. Да, оживление экономики — это очень хорошо, но этого недостаточно. Людям надо продавать мечты”.

”Думаю, мы в Западной Европе совершили ошибку, когда так просто позволили присоединиться к Евросоюзу странам Восточной и Центральной Европы. Мы сказали: ”пожалуйста, проходите, пожалуйста, присоединяйтесь, и все изменится в одночасье. Вы из командных экономик превратитесь в рыночные, из коммунистических диктатур — в плюралистические демократии”. Но так просто это не делается”.

Говоря об украинском кризисе, эксперт сказал, что скоро все не закончился: ”Ситуация на Украине не закончится еще очень долгие годы, потому что у Евросоюза нет никаких средств, чтобы убедить Москву в том, что их политика в отношении Украины неверна. Санкции не дают результатов. Они для Путина совершенно неубедительны. В отношении этого вопроса я настроен крайне пессимистично”.

По мнению Камю, Эстония имеет право на нынешнее отношение к России ввиду всего того, что она пережила в российское о советское время. ”У вас есть право критиковать Россию. Но давайте смотреть фактам в глаза: у Евросоюза нет единой политики, нет внутренних сил обороны. Единственная страна, которая реально может оказать влияние на Путина, — это США”, — отметил политолог.

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