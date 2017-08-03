Французские военные о службе в Эстонии: миссия была успешной, здесь было приятно находиться

20 марта в Эмари приземлился первый самолет с французскими союзниками. Сейчас, спустя четыре месяца, прибывшие в рамках первой ротации 300 военнослужащих начинают потихоньку возвращаться на родину, и похоже, что в Эстонии им довелось сдерживать разве что погоду, пишет Eesti Päevaleht.

Даже во время торжественного награждения на солдат неожиданно обрушивается дождь. Пресс-офицер подразделения, смеясь, разводит руками: для Эстонии это нормально.

Самое главное впечатление французов от нашей страны, действительно, связано с погодой. ”Первой эмоцией по прибытию было то, что здесь холодно. Такое вот приветствие от Эстонии”, — шутит сержант Николас.

В отличие от британских военнослужащих, которые с самого начала охотно раздают интервью, французские более скрытны. Некоторые из даже не говорили своим близким, где служат. ”Приеду домой — расскажу”, — говорит капрал Робин.

Трудно им и с точки зрения владения языком: тот факт, что эстонцы говорят на английском, их не сильно спасает, так как подавляющее большинство прибывших из Франции военных им не владеют.

В отличие от переменчивой погоды, сама служба не принесла союзникам никаких сюрпризов. Они называют эстонскую миссию самой спокойной за всю свою карьеру. ”До этого миссии были напряженными, но тут мы находимся в дружелюбном государстве. Здесь нет самодельных взрывных устройств, по нам не стреляют, так что эта миссия действительно отличается от других, — подтверждает командующий французским континентом полковник Мишель де Месмэй. — Отличается она и близостью России и эстонским ландшафтом”.

”Миссия была успешной. В Эстонии было приятно находиться”, — резюмирует он.