03.08.2017, 18:31

Французские военные о службе в Эстонии: миссия была успешной, здесь было приятно находиться

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Урмас Яагант
Урмас Яагант
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Французские военные о службе в Эстонии: миссия была успешной, здесь было приятно находиться
20. märtsi pärastlõunal maandusid Ämaris esimesed Prantsuse kaitseväelased, kes on teeninud Eestis NATO lahingugrupi koosseisus. Nüüd pakivad nad taas kotid ja hakkavad jupphaaval koju tagasi pöörduma.Foto: mil.ee

20 марта в Эмари приземлился первый самолет с французскими союзниками. Сейчас, спустя четыре месяца, прибывшие в рамках первой ротации 300 военнослужащих начинают потихоньку возвращаться на родину, и похоже, что в Эстонии им довелось сдерживать разве что погоду, пишет Eesti Päevaleht.

Даже во время торжественного награждения на солдат неожиданно обрушивается дождь. Пресс-офицер подразделения, смеясь, разводит руками: для Эстонии это нормально.

Самое главное впечатление французов от нашей страны, действительно, связано с погодой. ”Первой эмоцией по прибытию было то, что здесь холодно. Такое вот приветствие от Эстонии”, — шутит сержант Николас.

В отличие от британских военнослужащих, которые с самого начала охотно раздают интервью, французские более скрытны. Некоторые из даже не говорили своим близким, где служат. ”Приеду домой — расскажу”, — говорит капрал Робин.

Трудно им и с точки зрения владения языком: тот факт, что эстонцы говорят на английском, их не сильно спасает, так как подавляющее большинство прибывших из Франции военных им не владеют.

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В отличие от переменчивой погоды, сама служба не принесла союзникам никаких сюрпризов. Они называют эстонскую миссию самой спокойной за всю свою карьеру. ”До этого миссии были напряженными, но тут мы находимся в дружелюбном государстве. Здесь нет самодельных взрывных устройств, по нам не стреляют, так что эта миссия действительно отличается от других, — подтверждает командующий французским континентом полковник Мишель де Месмэй. — Отличается она и близостью России и эстонским ландшафтом”.

”Миссия была успешной. В Эстонии было приятно находиться”, — резюмирует он.

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