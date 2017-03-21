Фракция соцдемов поддерживает кандидатуру Эйки Нестора на пост спикера Рийгикогу

В четверг состоятся выборы правления Рийгикогу. Фракция социал-демократов считает, что Эйки Нестор должен продолжить свою работу на посту спикера парламента.

”Неоспоримая сильная сторона Эйки Нестора — его огромный опыт парламентской работы. Но что особенно важно — это его умение достигать компромисса между разными партиями”, — сказал лидер парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва. ”Например, прошлой осенью он сыграл ключевую роль в поиске выхода из тупиковой ситуации, в которую зашли выборы президента. В итоге его инициатива нашла поддержку у подавляющего большинства парламентариев”.

Эйки Нестор входит в Рийгикогу с 1992 года. Впервые он был избран спикером парламента в 2014 году, став пятым по счету спикером Рийгикогу с момента восстановления независимости.