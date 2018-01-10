Фракция Партии реформ предложит объявить вотум недоверия Симсон уже сегодня

Парламентская фракция Партии реформ планирует на сегодняшнем заседании Рийгикогу выдвинуть вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

По словам председателя фракции Юргена Лиги, реформисты вменяют Симсон ведение политики в пользу своей семьи и партии.

"Это выражается в разных темах: от автобусов для свиноводства — до инвестиций. Во всех случаях бросается в глаза, что министр Симсон принимает странные решения и не в состоянии их обосновать так, чтобы опровергнуть сценарий, по которому пользу получают свои", — поведал Лиги.

По всей вероятности, в будущем оппозиция планирует объявить вотум-недоверия и премьер-министру Юри Ратасу.