10.01.2018, 13:36

Фракция Партии реформ предложит объявить вотум недоверия Симсон уже сегодня

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rus.delfi.ee
EST
Valitsuse pressikonverents 16.11.2017
Kadri SimsonFoto: Hendrik Osula

Парламентская фракция Партии реформ планирует на сегодняшнем заседании Рийгикогу выдвинуть вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

По словам председателя фракции Юргена Лиги, реформисты вменяют Симсон ведение политики в пользу своей семьи и партии.

"Это выражается в разных темах: от автобусов для свиноводства — до инвестиций. Во всех случаях бросается в глаза, что министр Симсон принимает странные решения и не в состоянии их обосновать так, чтобы опровергнуть сценарий, по которому пользу получают свои", — поведал Лиги.

По всей вероятности, в будущем оппозиция планирует объявить вотум-недоверия и премьер-министру Юри Ратасу.

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