ФОТОРЕПОРТАЖ: Такой "разумной" тюрьмы, как строится в Таллинне, нет даже в Скандинавских странах

Используемая в новой тюрьме техника обеспечивает как необходимое для жизни, так и то, чтобы отсюда было невозможно сбежать, пишет Eesti Päevaleht.

Фотограф Delfi и Eesti Päevaleht ходил вместе пресс-секретарем Министерства юстиции и руководителем объекта посмотреть, как продвигается строительство Таллиннской тюрьмы и арестного дома-центра задержания. Приводим его фоторепортаж полностью:

"Объект должен быть готов не позднее 1 декабря этого года, и сейчас идут отделочные и установочные работы. Работы сделаны на 80%.

Graafika: Aili Väronen

Мои сопровождающие подтверждают, что речь идет о так называемой технологически умной тюрьме, подобной которой нет даже в Скандинавии. Техника обеспечивает как необходимое для жизни, так и то, чтобы отсюда невозможно было сбежать.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

Мы начали с блекло-синего административного здания, в котором семь этажей, но кнопки лифта говорят следующее: 1, 5, 6, 7. Где тогда 2, 3 и 4? "Там ничего нет", — сказал руководитель объекта.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

В большом, немного напоминающем центр управления полетами помещении фотографировать не разрешили, потому что там будет центр управления с мониторами и другой техникой. Также не разрешили фотографировать в большинстве помещений синего дома, где будет зона охраны и многое другое — от сканера тела до рентгеновского аппарата. Вид с крыши сфотографировать разрешили.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

Из синего дома мы снова спустились на лифте вниз. Несколько лестниц, и мы оказались под землей. Все задержанные передвигаются в тюрьме по туннелям, которые в целях безопасности односторонние. Задержанный здесь попадает в прямом смысле слова в бетон. Он может находиться снаружи только в боксах для прогулок или в зоне для занятий спортом, в остальном все движение происходит в туннелях.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

По туннелям, самый длинный из которых примерно 200-метровый, мы прибыли в камерный блок, где двухместные камеры и островки для надзирателей. В камерах двухъярусные нары, столик, стулья, полка для телевизора и туалет.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

При установке решеток учтено движение солнца, чтобы загородить идущий прямо в камеру свет и избежать перегрева.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

Тюрьма вмещает 1208 заключенных. Условия создают во всех отношениях соответствующие тюрьме. Столовой нет, и еда готовится на тюремной кухне, откуда ее доставляют в камеры. Появится и тюремный магазин.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

Также подумали о семьях. Например, в женском отделении будут специально приспособлены камеры, где мать может находиться вместе с ребенком в возрасте до четырех лет. Когда этот возраст будет достигнут, ребенку больше нет в тюрьме места.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

"Новая тюрьма означает не просто бетон и решетки. Важны работники тюрьмы, которые помогают привести в исполнение наказание вступившим в конфликт с законом людям. Поэтому новая Таллиннская тюрьма ждет в свои ряды пополнения в лице людей, которые хотят сделать наше общество безопаснее", — прокомментировал позже директор Таллиннской тюрьмы Ханнес Лийвак.

Tallinna vangla ehitusobjektil Foto: Andres Putting

Уходя, я поймал себя на мысли, что, помимо камерной зоны, увиденное не напоминало тюрьму. Не было этой специфического неприятного запаха и ауры, которые сохранились в памяти от до сих пор виденных тюрем".