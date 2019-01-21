21.01.2019, 16:50
ФОТОНОВОСТЬ: В Таллинне на улице Кентманни прохожих подстерегают опасные сосульки
Читатель прислал Delfi фотографию того, как в Таллинне на углу улиц Кентманни и Лийвалайа оказавшимся под краем крыши жилого дома угрожают большие сосульки.
По словам приславшего фотографию читателя, тротуар находится чуть в стороне от дома, так что каждому прохожему прямая опасность не угрожает.
В то же время это может стать роковым для тех, кто окажется перед домом, например, играющих во дворе детей. Опасная зона никак не огорожена.