ФОТОНОВОСТЬ: В Таллинне на улице Кентманни прохожих подстерегают опасные сосульки

По словам приславшего фотографию читателя, тротуар находится чуть в стороне от дома, так что каждому прохожему прямая опасность не угрожает.

В то же время это может стать роковым для тех, кто окажется перед домом, например, играющих во дворе детей. Опасная зона никак не огорожена.