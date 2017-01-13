В пятницу Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) представил обновленный дизайн и контент интернет-среды estonia.ee и бренд Эстонии brand.estonia.ee.

На разработку нового визуального бренда, похожего на облака, овец и грибные шляпки, ушло примерно полгода. Изображение было напечатано и на матерчатых сумках, которые, однако, как оказалось, были изготовлены в Индии: по какой-то причине фонд не подумал о том, что изготовление сеток можно было делегировать одному из местных предприятий.

”Роль государства заключается в создании положительной среды и фона, чтобы предприниматели могли вести свою деятельность, создавать рабочие места и приносить в государственную казну средства. Государство должно вкладывать в осознанное и непрерывное представление Эстонии на рынке, для того, чтобы это не осталось просто работой дизайнеров”, — сказала руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, комментируя обновление представляющих Эстонию интернет-страниц.