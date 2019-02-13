13.02.2019, 13:10

ФОТОНОВОСТЬ | Под виадуком Юлемисте висят огромные сосульки

 (8)
rus.delfi.ee
EST 27
Galerii: 3 pilti
Foto: Andres Putting

В Таллинне под виадуком Юлемисте образовались огромные острые сосульки.

Несколько читателей сообщили Delfi, что они переживают на свои автомобили. Также опасности подвергаются и пешеходы, поскольку под виадуком проходит и пешеходные дорожки.

Читайте также: