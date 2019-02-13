ФОТОНОВОСТЬ | Под виадуком Юлемисте висят огромные сосульки

В Таллинне под виадуком Юлемисте образовались огромные острые сосульки.
Несколько читателей сообщили Delfi, что они переживают на свои автомобили. Также опасности подвергаются и пешеходы, поскольку под виадуком проходит и пешеходные дорожки.
В Таллинне под виадуком Юлемисте образовались огромные острые сосульки.
Несколько читателей сообщили Delfi, что они переживают на свои автомобили. Также опасности подвергаются и пешеходы, поскольку под виадуком проходит и пешеходные дорожки.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.