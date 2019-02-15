15.02.2019, 15:50

ФОТОНОВОСТЬ: Керсти Кальюлайд встретилась в Германии с Иванкой Трамп

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rus.delfi.ee
EST
ФОТОНОВОСТЬ: Керсти Кальюлайд встретилась в Германии с Иванкой Трамп
Foto: Twitter

Дочь Дональда Трампа и советник Белого Дома Иванка Трамп опубликовала в соцсетях фото своей встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Встреча происходила в Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп отметила, что под руководством Кальюлайд Эстония сделала технологическое образование государственным приоритетом и что Эстония известна своим э-правительством.

Кальюлайд в свою очередь написала в Тwitter, что на встрече, помимо э-правительства, обсуждались пути улучшения возможностей для женщин, обучение девочек ИТ, инициатива ООН ”Каждая женщина, каждый ребенок” и инициатива WGDP по улучшению положения женщин.

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