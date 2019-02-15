ФОТОНОВОСТЬ: Керсти Кальюлайд встретилась в Германии с Иванкой Трамп

Дочь Дональда Трампа и советник Белого Дома Иванка Трамп опубликовала в соцсетях фото своей встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Встреча происходила в Германии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп отметила, что под руководством Кальюлайд Эстония сделала технологическое образование государственным приоритетом и что Эстония известна своим э-правительством.
Great kick-off to #MSC2019 w/@IvankaTrump about #Estonia`s e-governance, #empowerment of women, #WGDP, #EWEC and Estonia`s #digigirls. #Technology is a great equalizer and we need to give women around the world choice to benefit. https://t.co/0oPNK3c5Cc
— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) February 15, 2019
Кальюлайд в свою очередь написала в Тwitter, что на встрече, помимо э-правительства, обсуждались пути улучшения возможностей для женщин, обучение девочек ИТ, инициатива ООН ”Каждая женщина, каждый ребенок” и инициатива WGDP по улучшению положения женщин.