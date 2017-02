ФОТОНОВОСТЬ: Ильвес, Кальюлайд и Кальюранд за одним столом на конференции в Мюнхене

Küberturvalisuse konverents Münchenis Foto: Lukas Barth/MSC

На состоявшейся в прошедшие выходные в Мюнхене конференции по кибербезопасности сидели за одним столом президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд, а также недавний кандидат в президенты Марина Кальюранд. Последняя теперь руководит международной комиссией по киберстабильности Global Commission on the Stability of Cyberspace.