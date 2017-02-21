ФОТОНОВОСТЬ: Ильвес, Кальюлайд и Кальюранд за одним столом на конференции в Мюнхене

На состоявшейся в прошедшие выходные в Мюнхене конференции по кибербезопасности сидели за одним столом президенты Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд, а также недавний кандидат в президенты Марина Кальюранд. Последняя теперь руководит международной комиссией по киберстабильности Global Commission on the Stability of Cyberspace.

Как и каждый раз в последние пять лет, Ильвес, который является членом консультационного совета конференции, произнес на мероприятии вступительную речь.

"Если пять лет назад кибербезопасность была специфическим и узким вопросом, то к настоящему времени она превратилась во всеобщую большую тему. Я говорил на конференции о кибератаках, цель которых, в том, чтобы, манипулируя, подорвать демократию. В этом году выборы в Голландии, Франции, Германии, Норвегии и Словении, и поэтому хакерские атаки — большая проблема в Европе", — написал Ильвес у себя в Facebook.