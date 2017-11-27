ФОТО: Звания "Гражданин года" удостоен Расмус Раск

Министр культуры Индрек Саар на проведенной сегодня, 27 ноября, церемонии Дня гражданина объявил гражданином года социального предпринимателя и активиста гражданского общества Расмуса Раска.

В этом году девиз конкурса "Гражданин года" звучал: "Формируем будущее!", источником вдохновения для него стал текущий год детской и юношеской культуры, сообщает Министерство культуры.

Расмус Раск является одним из инициаторов Фонда "Школа без насилия", а также учредителем основной школы с трехъязычным языковым погружением "Открытая школа", которая начала работать осенью этого года как частная инициатива. Также он занимается профилактикой алкоголизма среди молодежи.

По словам министра культуры Индрека Саара, Расмус Раск является отзывчивым в отношении общества человеком с ответственным отношением к жизни. "За словами Раска всегда следуют дела, которые во многом посвящены именно нашему подрастающему поколению. Я благодарю новоиспеченного Гражданина года за его внимательность и вклад в содействие открытой и сплоченной Эстонии, где живут смелые и чуткие люди", — заявил Саар.

Сам Расмус Раск заявил, что звание "Гражданина года" является для него большой честью, это знак, что темы, в которые он вкладывал много усилий в последние годы, важны с точки зрения развития эстонского общества. "Я чувствую, что я сегодня счастлив: у меня есть любящая семья, у меня свои небольшие начинания, очень значимые для меня. Я с гордостью являюсь гражданином Эстонии. Это звание дает мне сил и вдохновение на дальнейшие свершения", — сказал Раск.

На почетное звание "Гражданин года" было представлено 27 кандидатур. Почетное звание сопровождает символическая денежная премия и мини-скульптура Рети Сакс Ühiskonna õis — "Цветок общества". Начало традиции чествования гражданина года положил в 2003 году министр народонаселения Пауль-Эрик Руммо, в этом году почетное звание присуждается уже в 15-й раз. Список лиц, которым ранее присуждалось звание "Гражданин года" находится на сайте Министерства культуры.

День гражданина отмечается в Эстонии 26 ноября. Он посвящен всем гражданам Эстонии, а также тем, кто стремится стать гражданином.