16.08.2018, 11:48

ФОТО: ”Зоопарк” в тартуской квартире: королевские удавы ”вперемешку” с зайцами и голубями

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Союз защиты животных просит помощи!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST
ФОТО: ”Зоопарк” в тартуской квартире: королевские удавы ”вперемешку” с зайцами и голубями
Eesti Loomakaitse Liit

Эстонский союз защиты животных в июне узнал, что в Тарту на улице Кроонуайа в съемной квартире якобы держат животных в нечеловеческих условиях. Сообщили, что в квартире — три змеи, четыре кошки, два зайца и один голубь.

Ввиду летних отпусков разбирательство затянулось. Но пару дней назад при содействии тартуского Ветеринарно-пищевого департамента оно было окончено.

”При входе в квартиру в нос ударил весьма неприятный запах. Везде была ужасная грязь”, — описывает увиденное представитель союза. ”К двери подошел милейший белый котенок — искал близости человека”.

”Видимо, из одной жилой комнаты была сделана, так сказать, комната для животных: террариум с тремя змеями, на нем и около него — две клетки с птицами, в которых в общем — десять горлиц. Перед клетками свободно разгуливали два кота”, — описывает специалист и добавляет, что всем им было тесно. Также у птиц не было еды и песка.

Кроме того, в маленьком террариуме очень стесненно жили три королевских удава, на которых не было документов.

Союз защиты животных вызвал на место представителей Тартуского приюта для животных. Голубей отправили в приют. Змеи были перевезены на юг Эстонии: если владелец предоставит необходимые документы и гарантирует адекватные условия для проживания — возможно, их вернут.

Самое грустное, по словам союза, то, что в данный момент — большая нехватка добровольцев и тех, кто мог бы предоставить временное жилище.

Если вы желаете помочь, свяжитесь с Союзом защиты животных по адресу info@loomakaitse.eu.

Также можно помочь и материально:

Eestimaa Loomakaitse Liit
EE742200221052074915 (Swedbank)
EE441010220252652225 (SEB)

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