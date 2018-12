ФОТО: Знакомьтесь! Ряды полицейских собак Эстонии пополнились милейшим щенком

View this post on Instagram

Tere, mina olen Jacki! 😊 Sündisin kaks kuud tagasi Helsingi lähedal ja praeguseks on minust saanud Pärnu politseinik Birgiti kolleeg. Eelmisel nädalal käisime juba koolis, õppisin seal nii ühte kui ka teist. Sain selgeks, et kui ma kuulen „klikk“, siis saab Birgiti käest maiust. Selleks, et seda "klikki" kuulda, pean ma tegema midagi, mis koerajuht ütleb. Esimese korraga alati kõigele ma pihta ei saa, aga ma püüan väga! Üldiselt tundub, et esimene koolinädal läks mul päris hästi. Päris tore oli, sain koolis palju mängida ja ka teiste koolis käivate minuvanuste kolleegidega suhelda ja muljetada. 👮‍♀️🐾 #politsei #politseikoer #k9 #saksalambakoer #police #policepuppy #pawenforcement #germanshepherd

