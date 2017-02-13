ФОТО: Журналистка Eesti Ekspress получила премию Bonnier за серию статей о Репинском

13 февраля в посольстве Швеции состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии медиаконцерна Bonnier, пишет Eesti Ekspress.

В этом году премию получила журналистка еженедельника Eesti Ekspress Мариан Мянни за статьи о ферме Мартина Репинского, который на момент их написания являлся министром сельской жизни Эстонии.

В качестве приза победительница получила 5000 евро.

Журналисты издания уже удостаивались премии в 1995, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 и 2013 годах.

Всего в этом году была номинирована 21 работа.

