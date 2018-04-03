03.04.2018, 19:37

ФОТО: Живописный морской лед отступает перед весной


rus.delfi.ee
EST 3
Märtsi viimase päeva merejää Suurupis
Märtsi viimase päeva merejää SuurupisBirgit Vaarandi

Март закончился, однако местами морской лед еще достаточно крепкий и сохранились образовавшиеся под влиянием солнца и мороза ледяные образования. Фотографии сделаны в последний день марта в Суурупи.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии