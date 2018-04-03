ФОТО: Живописный морской лед отступает перед весной

Март закончился, однако местами морской лед еще достаточно крепкий и сохранились образовавшиеся под влиянием солнца и мороза ледяные образования. Фотографии сделаны в последний день марта в Суурупи.
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Март закончился, однако местами морской лед еще достаточно крепкий и сохранились образовавшиеся под влиянием солнца и мороза ледяные образования. Фотографии сделаны в последний день марта в Суурупи.
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