ФОТО: Жителю Кесклинна исполнился 101 год

Старейшина района Кесклинн Владимир Свет, приехавший поздравить Функа с днем рождения, отметил, что тот полон сил, общителен и интересуется происходящим в мире.

Владимир Функ родился 24 января 1918 года в Абхазии, куда его предки переехали с Сааремаа во второй половине 19 века. Функ принимал участие во Второй мировой войне, получил ранение, но несмотря на это дошел до Берлина. По его собственным словам, он хотел оставить свою подпись на Рейхстаге, но там уже не было места.

После войны Функ работал в селе Обишково Ленинградской области учителем, а затем директором школы. В 1952 году он приехал в Таллинн. Из его потомков здесь живут внучка, два правнука и один наследник уже в четвертом поколении.