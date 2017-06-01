01.06.2017, 12:35

ФОТО: Жители Ныо протестовали на Тоомпеа против принудительного объединения

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rus.delfi.ee
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Meeleavaldus Elvaga sundliitmise vastu
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Meeleavaldus Elvaga sundliitmise vastu Foto: Priit Simson

Сегодня утром перед Домом Стенбока на Тоомпеа в Таллинне прошел инициированный объединением „Vali Nõo!“ пикет против принудительного присоединения волости Ныо к волости Эльва.

Активисты отмечают, что правительство при обсуждении связанных с административной реформой вопросов могло бы принимать во внимание и мнение местных жителей. Жители волости подчеркивают, что их жизнь больше связана с Тарту, нежели с Эльва.

Проведенный в конце апреля народный опрос показал, что 94,6% респондентов против объединения с Эльва, а 95,4% и вовсе желают сохранить за волостью статус самостоятельной.

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