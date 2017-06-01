ФОТО: Жители Ныо протестовали на Тоомпеа против принудительного объединения

Сегодня утром перед Домом Стенбока на Тоомпеа в Таллинне прошел инициированный объединением „Vali Nõo!“ пикет против принудительного присоединения волости Ныо к волости Эльва.

Активисты отмечают, что правительство при обсуждении связанных с административной реформой вопросов могло бы принимать во внимание и мнение местных жителей. Жители волости подчеркивают, что их жизнь больше связана с Тарту, нежели с Эльва.

Проведенный в конце апреля народный опрос показал, что 94,6% респондентов против объединения с Эльва, а 95,4% и вовсе желают сохранить за волостью статус самостоятельной.