ФОТО: Жители Ляэнемере могут вздохнуть свободно: "покрытые слоем пыли квартиры" — в прошлом

В столичном районе Ласнамяэ месяц шли работы по сносу здания школы на улице Ляэнемере, а жители близлежащих домов испытывали неудобство в связи с образовавшейся в результате этого пылью.

Читатель Delfi обратился в редакцию и выразил обеспокоенность тем, что, помимо прочего, пыль может быть опасной и для детей, посещающих находящиеся поблизости детские сады.

Мужчина рассказал, что, возвратившись во вторник с работы, обнаружил, что его находящаяся на девятом этаже квартира была буквально покрыта слоем пыли. ”Это ненормальная ситуация”, — сказал он. Он связался как с детским садиком, который посещает его ребенок, так и с МуПо и председателем квартирного товарищества, но никто, по его словам, особой проблемы не увидел.

Сносом старого здания школы занимается Aspen Grupp OÜ, которая имеет 12-летний опыт в данной области. ”Поскольку речь идет об объекте внутри города, то наши сознательные действия направлены на уменьшение количества пыли: снижение темпа работ и поливка отходов”, — сказал Delfi директор фирмы Кайдар Эрик и отметил, что, к сожалению, вообще без пыли сносить объекты невозможно.

Читать еще

”До этого сила и направление ветра нам помогали, пыль была локальной и не распространялась за пределы рабочей зоны. Вчера же ветер временами был очень сильный, и, действительно, перенес пыль за территорию. После выявления проблемы мы ввели дополнительные меры: усилили полив и изменили технологию”, — отметил он.

”Это недолговременное влияние пыли на здоровье на общем фоне загрязненности воздуха в Таллинне несущественное, и для беспокойства причины нет. Несмотря на это, приносим свои извинения всем тем, кому пыль помешала”, — добавил он.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт отметила, что каждый строитель должен сам найти способы предотвращения распространения пыли. Она сказала, что инспекторы побывали на месте и представили свои рекомендации, которыми фирма и воспользовалась. ”На данный момент работы по сносу закончены. Далее начнутся строительные работы”, — отметила Хунт.