16.12.2018, 20:50

ФОТО: Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками

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rus.delfi.ee
EST 17
ФОТО: Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками
Lugeja foto

Вчера покупателям в магазине SuperAlko в латвийском Айнажи приходилось долго стоять в очереди. Среди посетителей превалировали жители Эстонии. Суммы, которые они тратили, исчислялись сотнями евро.

”Вчера в магазине SuperAlko в Айнажи пришлось ждать в очереди по 40-50 минут. Парковка была забита машинами”, — рассказывает Пааво, который, как и остальные эстонцы, приехал в магазин затовариться перед праздниками.

По словам мужчины, средний чек стоявших перед ним покупателей был около 450 евро, а один клиент затарился на 1953 евро.

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