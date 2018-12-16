ФОТО: Жители Эстонии активно затариваются в Латвии перед праздниками

”Вчера в магазине SuperAlko в Айнажи пришлось ждать в очереди по 40-50 минут. Парковка была забита машинами”, — рассказывает Пааво, который, как и остальные эстонцы, приехал в магазин затовариться перед праздниками.

По словам мужчины, средний чек стоявших перед ним покупателей был около 450 евро, а один клиент затарился на 1953 евро.