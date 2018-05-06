ФОТО: Житель Какумяэ отнес мусор в только что убранный лес

В то время как вся Эстония убирала замусоренные леса, морские берега и окрестности домов, у одного живущего в Какумяэ мужчины созрел план подбросить свой мусор в только что убранный лес.

Старший инспектор Муниципальной полиции в Хааберсти Талех Гусейнов и полевой руководитель Аллан Тейстре отреагировали на вызов и действительно нашли в Какумяэ в лесу Кивиранна только что принесенную туда кучу бытового и строительного мусора. Среди другого добра в пакетах обнаружилось очень много именных документов — банковские счета, решения о выплате пеней и напоминаний полиции о неуплате штрафа. Даже номер автомобиля владельца мусора (пока предполагаемого) известен МуПо.

МуПо сообщает, что всех мусорящих, чью личность удастся установить, ожидает за подброшенный в лес мусор суровое наказание. Максимальные суммы штрафа за нарушение Закона об отходах — 800 евро для частного лица и 20 000 евро для юридического лица. Какое наказание назначат мужчине, выяснится в ходе производства.