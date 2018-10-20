20.10.2018, 20:17

ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

 (20)
rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 21 pilti
Tallinna Lennujaam. Juurdeehitus Foto: Karin Kaljuläte

Крытая парковка Таллиннского аэропорта с ее 1200 местами вскоре станет крупнейшей в Эстонии. Парковка, которую строят перед пассажирским терминалом, будет готова к концу текущего года. Но как вы оцениваете ее внешний вид — нравится или нет? Стены здания оформлены в виде ржавых треугольников с дырочками — эти элементы ассоциируются с ситом.

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа, строительство паркинга — самый главный строительный проект аэропорта на данный момент, поскольку затрагивает большую часть пассажиров. ”Строительство паркинга сопряжено с некоторыми неудобствами, поэтому мы просим пассажиров запастись временем и терпением по прибытии в аэропорт, когда вы ищете место для стоянки или приезжаете в аэропорт, чтобы встретить родных или друзей”, — объясняет председатель правления AS Tallinna Lennujaam Пирет Мюрк-Дюбуа.

”Парковка — это важная часть пути пассажиров, и новый паркинг позволит пассажирам быстро и удобно — в том числе в осенне-зимний период — не промочив ног, попадать в терминал, а вернувшись из путешествия, садиться в автомобиль, не занесенный снегом, и в хорошем настроении возвращаться домой. Очень скоро именно такую возможность будет предоставлять наш аэропорт”, — добавила Пирет Мюрк-Дюбуа во время церемонии закладки краеугольного камня.

Стоимость крытой парковки, которая будет построена к концу 2018 года, составит около 13 миллионов евро, договор о строительстве заключен с KMG Inseneriehituse AS и латвийской компанией AS LNK Industries.

Строящееся трехэтажное здание паркинга будет разделено на пять соединяющихся между собой корпусов общей площадью 46 000 квадратных метров и будет вмещать около 1200 автомобилей, что в три раза больше, чем прежняя парковка перед аэропортом. На границе между пассажирским терминалом и будущей крытой парковкой будут сооружены траволаторы, лифты и подъезды, которые в свою очередь будут соединять проходящие сквозь все этажи крытые световые шахты.

С учетом расположенной в торце терминала парковки А4 и круглосуточной парковки А2 в распоряжении пассажиров Таллиннского аэропорта будет более 2400 парковочных мест.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Конфликт РПЦ и Константинополя нарастает, гибель украинской юмористки и зеленые существа в Вильянди

20.10.2018
- Митрополит Иларион: РПЦ признала Константинопольского патриарха раскольником.
- ВИДЕО С МЕСТА ДТП: Известная украинская юмористка и звезда КВН погибла в аварии под Киевом.
- В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают.
Подробнее

ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

20.10.2018
Крытая парковка Таллиннского аэропорта с ее 1200 местами вскоре станет крупнейшей в Эстонии. Парковка, которую строят перед пассажирским терминалом, будет готова к концу текущего года. Но как вы оцениваете ее внешний вид — нравится или нет? Стены здания оформлены в виде ржавых треугольников с дырочками — эти элементы ассоциируются с ситом.
Подробнее




ФОТО: Какумяэ скорбит о погибших в результате отравления угарным газом детях

20.10.2018
В районе Какумяэ, где на прошлой неделе в результате несчастного случая погибли три ребенка, жители вывесили флаги с черными ленточками. У дома, где произошла трагедия, зажигают свечи.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Seoul
69,- €
27,60 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
111,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €

Школа — не магазин, или Как учащиеся могут оценить работу учителей

20.10.2018
Поскольку статья школьного учителя Расмуса Китса о появившейся у учеников возможности поставить учителю в eKool лайк в качестве оценки за данный им урок или домашнее задание вызвала бурную дискуссию в педагогическом сообществе, то доктор педагогических наук и преподаватель-методист Пеэп Леппик решил в ”Учительской газете” напомнить коллегам о своей точке зрения по этой теме, высказанной им ещё 20 лет тому назад.
Подробнее


В Риге продолжает дорожать дизельное топливо, в Таллинне и Вильнюсе оно дешевеет

20.10.2018
На минувшей рабочей неделе цены на дизельное топливо в Таллинне и Вильнюсе снизились, в Риге продолжали повышаться, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА, пишет rus.delfi.lv.
Подробнее

В Таллинн на супер-матч КХЛ "Спартак" приедет с новыми тренерами

20.10.2018
Генеральный менеджер Алексей Жамнов и бывший хоккеист московского "Динамо" Максим Соловьев войдут в тренерский штаб "Спартака" на ближайшие матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В пятницу и воскресенье, 26 и 28 октября, в Таллинне пройдут два супер-матча КХЛ.
Подробнее

ВИДЕО | Как безопасно и эффективно избавиться от плодовой мушки в квартире?

20.10.2018
Плодовая мушка — мелкое безвредное насекомое, однако обнаружить ее в доме всегда неприятно. Привлекает ее запах испорченных фруктов, нектар в цветках комнатных растений. В теплое время года дрозофила может залететь в жилое помещение с улицы, если просто побрызгать в комнате освежителем воздуха с ягодным или фруктовым ароматом. Как избавиться от плодовых мушек в квартире рассказывает BeetleStop.ru.
Подробнее