ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа, строительство паркинга — самый главный строительный проект аэропорта на данный момент, поскольку затрагивает большую часть пассажиров. ”Строительство паркинга сопряжено с некоторыми неудобствами, поэтому мы просим пассажиров запастись временем и терпением по прибытии в аэропорт, когда вы ищете место для стоянки или приезжаете в аэропорт, чтобы встретить родных или друзей”, — объясняет председатель правления AS Tallinna Lennujaam Пирет Мюрк-Дюбуа.

”Парковка — это важная часть пути пассажиров, и новый паркинг позволит пассажирам быстро и удобно — в том числе в осенне-зимний период — не промочив ног, попадать в терминал, а вернувшись из путешествия, садиться в автомобиль, не занесенный снегом, и в хорошем настроении возвращаться домой. Очень скоро именно такую возможность будет предоставлять наш аэропорт”, — добавила Пирет Мюрк-Дюбуа во время церемонии закладки краеугольного камня.

Стоимость крытой парковки, которая будет построена к концу 2018 года, составит около 13 миллионов евро, договор о строительстве заключен с KMG Inseneriehituse AS и латвийской компанией AS LNK Industries.

Строящееся трехэтажное здание паркинга будет разделено на пять соединяющихся между собой корпусов общей площадью 46 000 квадратных метров и будет вмещать около 1200 автомобилей, что в три раза больше, чем прежняя парковка перед аэропортом. На границе между пассажирским терминалом и будущей крытой парковкой будут сооружены траволаторы, лифты и подъезды, которые в свою очередь будут соединять проходящие сквозь все этажи крытые световые шахты.