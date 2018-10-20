20.10.2018, 20:17

ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

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rus.delfi.ee
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Tallinna Lennujaam. Juurdeehitus Foto: Karin Kaljuläte

Крытая парковка Таллиннского аэропорта с ее 1200 местами вскоре станет крупнейшей в Эстонии. Парковка, которую строят перед пассажирским терминалом, будет готова к концу текущего года. Но как вы оцениваете ее внешний вид — нравится или нет? Стены здания оформлены в виде ржавых треугольников с дырочками — эти элементы ассоциируются с ситом.

По словам председателя правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа, строительство паркинга — самый главный строительный проект аэропорта на данный момент, поскольку затрагивает большую часть пассажиров. ”Строительство паркинга сопряжено с некоторыми неудобствами, поэтому мы просим пассажиров запастись временем и терпением по прибытии в аэропорт, когда вы ищете место для стоянки или приезжаете в аэропорт, чтобы встретить родных или друзей”, — объясняет председатель правления AS Tallinna Lennujaam Пирет Мюрк-Дюбуа.

”Парковка — это важная часть пути пассажиров, и новый паркинг позволит пассажирам быстро и удобно — в том числе в осенне-зимний период — не промочив ног, попадать в терминал, а вернувшись из путешествия, садиться в автомобиль, не занесенный снегом, и в хорошем настроении возвращаться домой. Очень скоро именно такую возможность будет предоставлять наш аэропорт”, — добавила Пирет Мюрк-Дюбуа во время церемонии закладки краеугольного камня.

Стоимость крытой парковки, которая будет построена к концу 2018 года, составит около 13 миллионов евро, договор о строительстве заключен с KMG Inseneriehituse AS и латвийской компанией AS LNK Industries.

Строящееся трехэтажное здание паркинга будет разделено на пять соединяющихся между собой корпусов общей площадью 46 000 квадратных метров и будет вмещать около 1200 автомобилей, что в три раза больше, чем прежняя парковка перед аэропортом. На границе между пассажирским терминалом и будущей крытой парковкой будут сооружены траволаторы, лифты и подъезды, которые в свою очередь будут соединять проходящие сквозь все этажи крытые световые шахты.

С учетом расположенной в торце терминала парковки А4 и круглосуточной парковки А2 в распоряжении пассажиров Таллиннского аэропорта будет более 2400 парковочных мест.

Tallinn Hockey weekend
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ФОТО: Здание новой парковки аэропорта — стильный и современный дизайн или "ржавое сито"?

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Крытая парковка Таллиннского аэропорта с ее 1200 местами вскоре станет крупнейшей в Эстонии. Парковка, которую строят перед пассажирским терминалом, будет готова к концу текущего года. Но как вы оцениваете ее внешний вид — нравится или нет? Стены здания оформлены в виде ржавых треугольников с дырочками — эти элементы ассоциируются с ситом.
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