ФОТО: Завершилось строительство настила виадука Козе-Арду

”С одной стороны, такой результат показывает способность и готовность подрядчика, надзорных органов и проектировщиков к выполнению крупномасштабных строительных работ. А с другой, он демонстрирует важность правительственной поддержки финансирования дорожного строительства, поскольку, когда открывались соответствующие возможности, финансирование предоставлялось в опережающем бюджетные сроки порядке”, — отметил Саук.
По словам председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, помимо виадука Арду, уже завершены такие масштабные работы как установка стальных свод-оболочек экодука, а также строительство конструкций мостов Вардья и Кырвенымме. Этой осенью также будет завершено строительство всех прочих конструкций и сооружение насыпи в объеме всего отрезка. ”Из крупнейших работ на следующий сезон, наряду с отделкой конструкций и установкой щебеночных оснований, можно отнести работы по асфальтированию, которые, предположительно, начнутся следующим летом”, — рассказал Пертенс.
Всего на отрезке шоссе Козе-Арду 2+2 протяженностью 12,7 километра будут построены два виадука, три моста, один экодук и один автомобильный туннель, уложено 355 500 квадратных метров асфальта и установлено 623 метра шумозащитных стен.
Движение по новому четырехполосному участку шоссе откроется для автомобилей предположительно летом 2020 года. Согласно условиям договора работы на всем строительном объекте будут завершены в конце 2020 года.