07.09.2018, 18:03

ФОТО: Завершилось строительство настила виадука Козе-Арду


rus.delfi.ee
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ФОТО: Завершилось строительство настила виадука Козе-Арду
Urmad Kamdron

Чтобы отметить завершение строительства настила виадука Арду на расположенном на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа участке Козе-Арду, венок с него сняли министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и генеральный директор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук.

”Ведущиеся на шоссе Таллинн-Тарту строительные работы крайне важны с точки зрения безопасности движения, и поэтому сегодняшняя церемония снятия венка с виадука обладает символическим значением, — сказала Симсон. — По моей оценке, такие проекты как расширения трассы Via Baltica в Пярнумаа или отрезки тартуского шоссе важны, прежде всего, не столько для увеличения скорости езды, сколько для обеспечения безопасности с учетом все увеличивающихся объемов движения — в том числе и через десятки лет”.

В конце сентября основание насыпи отрезка Козе-Арду будет готово и в полном объеме останется оседать за зиму.

”Это — завершение наиболее трудоемкого трехлетнего этапа строительства. Такие масштабные работы на занятых торфяниками территориях были в новинку как для нас, так и для подрядчиков”, — пояснил Саук. На объекте Козе-Арду было изъято примерно 600 000 кубических метров различных типов почвы и уложено 850 000 кубических метров материалов насыпи шоссе. Несмотря на большие объемы, работы даже опережают график, поскольку в этом году работ было выполнено почти на 8 миллионов евро больше, чем планировалось изначально.

”С одной стороны, такой результат показывает способность и готовность подрядчика, надзорных органов и проектировщиков к выполнению крупномасштабных строительных работ. А с другой, он демонстрирует важность правительственной поддержки финансирования дорожного строительства, поскольку, когда открывались соответствующие возможности, финансирование предоставлялось в опережающем бюджетные сроки порядке”, — отметил Саук.

По словам председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, помимо виадука Арду, уже завершены такие масштабные работы как установка стальных свод-оболочек экодука, а также строительство конструкций мостов Вардья и Кырвенымме. Этой осенью также будет завершено строительство всех прочих конструкций и сооружение насыпи в объеме всего отрезка. ”Из крупнейших работ на следующий сезон, наряду с отделкой конструкций и установкой щебеночных оснований, можно отнести работы по асфальтированию, которые, предположительно, начнутся следующим летом”, — рассказал Пертенс.

Всего на отрезке шоссе Козе-Арду 2+2 протяженностью 12,7 километра будут построены два виадука, три моста, один экодук и один автомобильный туннель, уложено 355 500 квадратных метров асфальта и установлено 623 метра шумозащитных стен.

Движение по новому четырехполосному участку шоссе откроется для автомобилей предположительно летом 2020 года. Согласно условиям договора работы на всем строительном объекте будут завершены в конце 2020 года.

Tallinn Hockey weekend
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