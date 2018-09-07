ФОТО: Завершилось строительство настила виадука Козе-Арду

”Ведущиеся на шоссе Таллинн-Тарту строительные работы крайне важны с точки зрения безопасности движения, и поэтому сегодняшняя церемония снятия венка с виадука обладает символическим значением, — сказала Симсон. — По моей оценке, такие проекты как расширения трассы Via Baltica в Пярнумаа или отрезки тартуского шоссе важны, прежде всего, не столько для увеличения скорости езды, сколько для обеспечения безопасности с учетом все увеличивающихся объемов движения — в том числе и через десятки лет”.

В конце сентября основание насыпи отрезка Козе-Арду будет готово и в полном объеме останется оседать за зиму.

”Это — завершение наиболее трудоемкого трехлетнего этапа строительства. Такие масштабные работы на занятых торфяниками территориях были в новинку как для нас, так и для подрядчиков”, — пояснил Саук. На объекте Козе-Арду было изъято примерно 600 000 кубических метров различных типов почвы и уложено 850 000 кубических метров материалов насыпи шоссе. Несмотря на большие объемы, работы даже опережают график, поскольку в этом году работ было выполнено почти на 8 миллионов евро больше, чем планировалось изначально.