18.12.2017, 16:31

ФОТО: Завершилось строительство дуги виадука на развязке Хааберсти

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rus.delfi.ee
EST
Haabersti ristmiku autoviadukti sarikapidu
Haabersti ristmiku autoviadukti sarikapiduFoto: Madis Veltman

На стройке виадука в Хааберсти закончились работы по бетонированию. Виадук на Палдиском шоссе в направлении Кейла будет открыт для движения в мае будущего года. А вся развязка должна войти в строй в октябре того же года, сообщает Раэпресс.

В ходе реконструкции транспортной развязки в Хааберсти прокладываются трассы водоснабжения и канализации, создаются новые системы уличного освещения и светофоров. Для пешеходов и велосипедистов под улицей Эхитаяте прокладывает туннель в 34 метра длиной, а под Палдиским шоссе — 54 метра.

Проект включает создание двухярусной развязки на перекрестке Палдиского шоссе, улиц Раннамыйза и Эхитаяте, реконструкцию более чем километра Палдиского шоссе, 1,1 километра улицы Раннамыйза и 100 метров улицы Эхитатяте.

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