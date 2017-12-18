ФОТО: Завершилось строительство дуги виадука на развязке Хааберсти

На стройке виадука в Хааберсти закончились работы по бетонированию. Виадук на Палдиском шоссе в направлении Кейла будет открыт для движения в мае будущего года. А вся развязка должна войти в строй в октябре того же года, сообщает Раэпресс.

В ходе реконструкции транспортной развязки в Хааберсти прокладываются трассы водоснабжения и канализации, создаются новые системы уличного освещения и светофоров. Для пешеходов и велосипедистов под улицей Эхитаяте прокладывает туннель в 34 метра длиной, а под Палдиским шоссе — 54 метра.

Проект включает создание двухярусной развязки на перекрестке Палдиского шоссе, улиц Раннамыйза и Эхитаяте, реконструкцию более чем километра Палдиского шоссе, 1,1 километра улицы Раннамыйза и 100 метров улицы Эхитатяте.