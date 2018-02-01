01.02.2018, 17:51

ФОТО: Заседание о беспорядках в Вируской тюрьме провести не удалось

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rus.delfi.ee
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Johvi Kohus 010218 Foto: Sergei Stepanov, NPA

В Вируском уездном суде в четверг, 1 февраля, должен был начаться процесс по делу о беспорядках в Вируской тюрьме летом 2015 года, но несмотря на то, что большинство обвиняемых явились в зал заседания, приступить к рассмотрению дела все же не удалось, сообщает rus.err.ee.

Начало процесса было отложено, поскольку одного из обвиняемых-заключенных не смогли доставить в суд. В итоге заседание перенесли на 12 февраля.

Согласно обвинению, 18 заключенных находящейся в Йыхви Вируской тюрьмы в июне 2015 года объявили голодовку в знак протеста против назначения одного из заключенных раздавать пищу.

Поскольку администрация тюрьмы не стала менять раздатчика пищи, заключенные одновременно разбили окна в 10 камерах, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

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