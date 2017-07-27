ФОТО: Запущенная над полуостровом Пакри сигнальная ракета вызвала переполох

В ночь на среду в Центр тревоги поступило сообщение о замеченной над полуостровом Пакри сигнальной ракете.

Несмотря на то, что обычно для сигнала о помощи с моря используются красные ракеты, погранохрана при помощи радаров проверила территорию. ”Центр пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны пообщался со звонившим и установил, что речь идет о светлых ракетах, которые, вероятно, были запущены с земли. Центр проверил все при помощи радара, но не обнаружил ни одного нуждающегося в помощи плавучего средства”, — сказал пресс-секретарь департамента Сейко Куйк.



По словам офицера первой пехотной бригады младшего лейтенанта Сандера Мяндоя, речь идет об учениях. ”Целью учений было обучить солдат движению в темное время суток и действиям при попадании в зону действия сигнальной ракеты”, — сообщил он Delfi.