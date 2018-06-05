05.06.2018, 12:14

ФОТО: Запах дыма в салоне: в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет

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На борту находился Андрус Ансип
rus.delfi.ee
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Tallinna lennujaamas katkestas Nordica lennuk õhkutõusu
Tallinna lennujaamas katkestas Nordica lennuk õhkutõusuFoto: Delfi lugeja

Сегодня в предобеденное время в Таллиннском аэропорту самолет Nordica неожиданно прервал взлет.

Самолет прекратил взлет после того, как в салоне стало появляться задымление.

"Сегодня в 11:46 прервал взлет самолет Nordica рейсом LO 81733 Таллинн-Амстердам", - сказал Delfi руководитель по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Маргот Холтс.

Пассажиров эвакуировали из самолета и доставили на внутренеем автобусе в терминал. Сейчас взлетная полоса закрыта, но работники аэропорта делают все возможное, чтобы освободить полосу.

Самолет уже отбуксирован в сторону от ВПП.

На борту самолета находился вице-президент Европейской комиссии Андрус Ансип. "Где-то на середине взлетной полосы он начал резко тормозить и потом остановился. Последовала команда покинуть борт самолета", - рассказал Ансип.

По его словам, в салоне самолета немного почувствовался запах дыма, однако видно его не было. "Стюардессы действовали профессионально, пассажиры вели себя спокойно. Никто не стал искать свои чемоданы, портфели или что-то еще. Разумеется, все эти вещи остались в салоне самолета", - рассказал Ансип.

После того, как люди покинули самолет, все побежали к обочине взлетной полосы. Меньше чем через минуту к месту подъехал автобус, в который сели все пассажиры. На месте были и пожарные машины. "Сейчас находимся в здании аэропорта и с волнением ждем, что будет дальше", - заключил Ансип.

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