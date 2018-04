ФОТО: Заложен краеугольный камень комплекса залов Эстонской академии музыки и театра

Проектировщиком комплекса залов ЭАМТ выступила компания AS Resand. Архитекторы здания — Тойво Таммик и Март Рыук. Акустический проект подготовила Линда Мадалик в сотрудничестве с датским акустическим бюро Gade&Mortensen Akustik. Здание строит Nordlin Ehitus AS, надзор собственника осуществляет Tallinna Linnaehituse AS. Строительство комплекса финансируют Eesti Kultuurkapital, Фонд регионального развития Европейского союза и ЭАМТ.