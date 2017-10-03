ФОТО: Заключенные в Тартуской тюрьме занимаются живописью и музыкой, а лечат там не хуже, чем на воле

В сентябре Тартуская тюрьма дала невиновным людям возможность посетить, по всей вероятности, самое охраняемое здание в Тарту, чтобы составить впечатление о том, в каких условиях содержатся заключенные. Там прошел день открытых дверей, решеток, камер.

Во дворе тюрьмы есть несколько закрытых территорий, где заключенные находятся в свободное время. В отличие от голливудских фильмов, показывающих, что именно в этих местах происходят поворотные моменты сюжета и ключевые напряженные диалоги, в Тартуской тюрьме на данных площадках все очень спокойно и дисциплинированно. Лишь несколько заключенных пытались привлечь внимание посетителей. Честно говоря, в целом это было похоже на зоопарк.

Заключенным не нужно сидеть все время в камерах. Им предоставляется свободное время, продолжительность которого зависит не от тяжести совершенного преступления, а от того, насколько хорошо заключенный ведет себя в тюрьме.

В свободное время можно гулять, заниматься спортом, звонить, учиться или работать.

О тюремном распорядке дня нам рассказал директор Тартуской тюрьмы Райни Йыкс. Подъем каждое утро происходит в 6:00, за ним следуют обычные утренние процедуры. В 7:15-7:45 заключенные завтракают в своих камерах, а затем происходит перекличка. Дальнейший день протекает за различными занятиями в свободное время, за работой, учебой, творчеством. После вечерней переклички (20:00), через полчаса, объявляют отбой.

Питаются отбывающие наказание три раза в день. В расчете на каждого заключенного их питание обходится государству в 1,2 евро в день.

Есть холодильники, в которых заключенные хранят продукты, купленные в расположенном на территории тюрьмы магазине.

Камеры маленькие (около 10 квадратных метров), двухместные, с двумя помещениями: спальня, она же жилая комната, и туалет. Мыться ходят в отдельные душевые.

На территории тюрьмы расположен центр по интересам, где можно заниматься спортом, музыкой, изобразительным искусством. В спортзале тренируются как заключенные, так и работники тюрьмы. Время от времени проходят соревнования по баскетболу, волейболу и футболу. Недавно открыли, например, акробатический кружок. Были сомнения в том, что к нему будут проявлять интерес, но кружок стал достаточно популярным.

В музыкальной комнате заключенные учатся пению, игре на гитаре и других музыкальных инструментах. Музыкальные уроки заключенные проводят сами, то есть проводят те из них, у кого есть соответствующий опыт. Репетирует группа, состоящая из отбывающих наказание, которая выступает, например, на школьных актах и рождественском празднике.

Тюремная часовня, можно сказать, универсальна: там собираются представители разных христианских конфессий.

На территории тюрьмы находится медицинский отдел, где проводятся различные процедуры и делаются анализы. Заключенным помогают психологически, а также лечат зубы.

Медицинский отдел в тюрьме ничем особенно не отличается от обычных медицинских учреждений — все необходимые средства и аппаратура там те же, что и за забором.

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