ФОТО: Загляните внутрь новой рождественской ели Раквере

Уже на протяжении пяти лет в Раквере устанавливается особенная рождественская елка — настоящее произведение искусства! Креативные раквереские ели уже известны во всем мире. Maaleht выпала возможность буквально заглянуть внутрь строящейся ели, которая украсит город в этом году.

Смотрите, как городской художник Раквере Теэт Суур и преподаватель Раквереского профтехучилища Райко Каазик создают ель, которая украсит Раквере этим Рождеством.

Самое интересно, что внутри елки смогут побывать все желающие: пройтись по лестницам, выйти на балконы, меняющие подсветку, выглянуть из вырезанных в инсталляции окон.

Недавно вокруг инсталляции ели в Раквере разгорелся скандал. Городская коалиция собралась заменить креативную ель обычной — якобы в целях защиты христианских ценностей. В итоге был достигнут компромисс, и на главной площади города установят две ели.