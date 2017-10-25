ФОТО: Загадочное убийство двух "кемеровских" всколыхнуло организованный преступный мир Эстонии

Весной этого года внутри Кемеровской преступной группировки, самой старой и жестокой ОПГ в Эстонии, стали поговаривать о том, что Лаури Меримаа больше нет, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

41-летний Лаури был спокойным, но внушительным. Регулярно занимался в зале. Раньше он весил 85-90 кг, но в последнее время ”вырос” до 120. Знакомые стали подозревать его в употреблении стероидов и кокаина. Не самое лучшее сочетание. Лаури стал немногословным, ни во что не углублялся, говорил просто ”да” или ”нет”. Он одевался модно и дорого, носил барсетку. Одно время разъезжал на ”Хаммере” и занимался строительным бизнесом, но официальный доход отсутствовал. Съемные квартиры менял каждые несколько месяцев. Несмотря на эстонское имя, говорил по-русски. Эстонским тоже владел.

Вместе с Лаури пропал и 37-летний Сергей Перманов. Он был другой. Ласнамяэский пацан. Увлекался восточными единоборствами, никого не боялся и мог пойти даже против вышестоящих. В январе этого года полиция через прессу попросила помощи в поиске Сергея. Согласно сообщению, он ушел из своей квартиры в Ласнамяэ вечером 15 января и не вернулся. В начале февраля некто под ником Опасный написал под статьей, что Сергей употреблял тяжелые наркотики и получил передозировку. ”Сергей хороший человек, с теплым сердцем. Помогал всем. У него очень красивые дочери и жена. Дай бог, чтобы он был жив, остальное неважно”, — написал другой комментатор.

Но его не нашли. Как и Лаури.



Криминальный отдел Пыхьяской префектуры был уверен, что мужчины пропали не просто так и что произошло что-то плохое. Велось тайное расследования. Дело осложнялось тем, что не было ни места преступления, ни улик.

Как бы то ни было, через полгода усилия полиции увенчались успехом: тела пропавших мужчин были найдены в волости Колга-Яани в Вильяндимаа, ”захороненными” под полом на одном хуторе.

В начале августа в качестве подозреваемых в убийстве были задержаны уже хорошо известные правосудию до этого 38-летний Эрик Круузимяги и его младший брат 36-летний Стен Круузимяги.

Согласно подозрению, 15 января в ночном клубе ”Посейдон” Эрик и Стен избили Лаури и Сергея. Били руками и ногами, а также ножом. Официальная версия говорила о ссоре в результате совместного распития алкогольных напитков, но в преступном мире ходят иные слухи. Говорится, что Лаури и Сергей две недели находились в загуле, а потом отправились в ”Посейдон”, где Сергею нужно было уладить кое-какие связанные с перевозкой наркотиков денежные непонятки. Лаури пошел за компанию. Первым нож получил Сергей. Сначала преступники предложили Лаури тоже его ударить, чтобы сделать соучастником и заставить молчать, а когда он отказался, то убили и его.

22 января этого года в ”Посейдоне” вспыхнул пожар. Предварительная версия в качестве причины называла неполадки в системе электроснабжения. Через месяц прозвучала версия о поджоге с целью сокрытия следов преступления.

Сами братья предъявленные им обвинения в убийстве отрицают. В среду Харьюский уездный суд обсудит ходатайство Эрика об освобождении под электронное наблюдение. Его защищает присяжный адвокат Андрес Симсон, Стена — присяжный адвокат Ильмар Страус. ”Предварительная внутренняя убежденность не дает мне оснований сомневаться в позиции Эрика Круузимяги”, — говорит Симсон, но добавляет, что еще не ознакомился с собранными полицией материалами.

Предварительное следствие продолжается. Предполагается, что дело дойдет до суда еще в этом году.